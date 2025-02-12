Kandiller 2025! Berat Kandili yarın mı? 13 Şubat Berat Kandili mi?

2025 yılına girilmesiyle birlikte mübarek kandil gecelerinin tarihleri merak konusu oldu. İslam dünyasında büyük anlam taşıyan kandiller, duaların kabul olduğu ve manevi arınmanın yoğun yaşandığı özel gecelerdir. Peki, 2025 kandilleri ne zaman? Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2025 kandil takvimi...

BERAT KANDİLİ YARIN MI?

Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılının mübarek kandil geceleri:

Regaip Kandili: 8 Ocak 2025 Çarşamba

Miraç Kandili: 1 Şubat 2025 Cumartesi

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 5 Mayıs 2025 Pazartesi