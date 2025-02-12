Kandiller 2025! Berat Kandili yarın mı? 13 Şubat Berat Kandili mi?
Berat Kandili'nin hangi tarihte olduğu merak konusu oldu. 2025 yılında Berat Kandili'nin ne zaman kutlanacağına dair bilgi arayışı içerisinde olan vatandaşlar, Kandilin yarın mı yoksa 13 Şubat'ta mı olduğunu merak ediyorlar. Peki, Berat Kandili yarın mı? 13 Şubat Berat Kandili mi? İşte detaylar!
2025 yılına girilmesiyle birlikte mübarek kandil gecelerinin tarihleri merak konusu oldu. İslam dünyasında büyük anlam taşıyan kandiller, duaların kabul olduğu ve manevi arınmanın yoğun yaşandığı özel gecelerdir. Peki, 2025 kandilleri ne zaman? Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili hangi tarihlere denk geliyor? İşte 2025 kandil takvimi...
BERAT KANDİLİ YARIN MI?
Berat Kandili, İslam dünyasında Şaban ayının 15. gecesi olarak kabul edilir ve bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2025 yılının mübarek kandil geceleri:
Regaip Kandili: 8 Ocak 2025 Çarşamba
Miraç Kandili: 1 Şubat 2025 Cumartesi
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Mevlid Kandili: 5 Mayıs 2025 Pazartesi