KANAL D YAYIN AKIŞI 21 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

21 Mart Cuma günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle KANAL D kanalında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. Peki, bugün KANAL D'de hangi diziler ve programlar var? İşte, KANAL D'nin 21 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı…

KANAL D YAYIN AKIŞI (21 MART)

KANAL D'nin 21 Mart 2025 Cuma gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte KANAL D 21 Mart 2025 yayın akışı:

06:15 – Kavak Yelleri (Tekrar)?

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)?

11:00 – Eşref Rüya (Tekrar)?

12:30 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)?

13:15 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)?

KANAL D YAYIN AKIŞI 21 MART

16:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)?

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)?

20:00 – Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)?

00:15 – Eşref Rüya (Tekrar)?

02:45 – Çatı Katı Aşk (Tekrar)?

03:45 – M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti (Canlı)?