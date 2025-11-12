Kanal D yayın akışı, 12 Kazım Çarşamba hangi diziler var?
Televizyon ekranlarında 12 Kasım Salı günü dolu dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Sevilen diziler, sinema filmleri ve eğlence programları prime time'da ekrana gelecek. Kanal D'de "Eşref Rüya", ATV'de "Kuruluş Osman" ve Star TV'de "Sahipsizler"in izleyiciyle buluşacak. Star TV yayın akışı, 12 Kazım Çarşamba hangi diziler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1, gün boyu aile dostu diziler ve eğlenceli programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor.
06:40 Kalk Gidelim
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yerli sinema keyfi)
ATV YAYIN AKIŞI
ATV, gün ortasından prime time'a kadar hem haber hem de popüler dizi kuşaklarıyla dikkat çekiyor.
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
23:20 Kuruluş Osman (Tekrar bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV, sabah saatlerinden itibaren eğlence ve magazin dolu bir yayınla güne başlıyor.
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV, hem dizi hem de magazin içerikleriyle gün boyu izlenebilir bir tempo sunuyor.
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler (Tekrar bölümüyle ekranda)
TV8 YAYIN AKIŞI
TV8, sabah kuşağında sağlık ve magazin, akşam saatlerinde ise yarışma heyecanı yaşatıyor.
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
Now TV, haber, magazin ve dizi kuşaklarıyla günün her saatine farklı içerikler sunuyor.
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Now Ana Haber
20:00 Ben Leman
22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
Sabah saatlerinde nostaljik bir başlangıç yapan Kanal D, gün boyu dizi, magazin ve yarışma programlarıyla izleyicilerini ekrana bağlıyor.
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya (Yeni bölüm haftaya ekrana gelecek)