Kanal D yayın akışı, 12 Kazım Çarşamba hangi diziler var?

Televizyon kanalları, 12 Kasım akşamı için zengin bir yayın akışı hazırladı. Prime time'da popüler diziler, sinema filmleri ve eğlenceli yapımlar izleyicilerle buluşacak. Kanal D ekranlarında "Eşref Rüya", ATV'de "Kuruluş Osman" ve Star TV'de "Sahipsizler" izleyici karşısına çıkacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1, gün boyu aile dostu diziler ve eğlenceli programlarla dolu bir yayın akışı sunuyor.

06:40 Kalk Gidelim

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yerli sinema keyfi)

ATV YAYIN AKIŞI

ATV, gün ortasından prime time'a kadar hem haber hem de popüler dizi kuşaklarıyla dikkat çekiyor.

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

23:20 Kuruluş Osman (Tekrar bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV, sabah saatlerinden itibaren eğlence ve magazin dolu bir yayınla güne başlıyor.

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV, hem dizi hem de magazin içerikleriyle gün boyu izlenebilir bir tempo sunuyor.

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler (Tekrar bölümüyle ekranda)

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8, sabah kuşağında sağlık ve magazin, akşam saatlerinde ise yarışma heyecanı yaşatıyor.

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)

NOW TV YAYIN AKIŞI

Now TV, haber, magazin ve dizi kuşaklarıyla günün her saatine farklı içerikler sunuyor.

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Now Ana Haber

20:00 Ben Leman

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

KANAL D YAYIN AKIŞI

Sabah saatlerinde nostaljik bir başlangıç yapan Kanal D, gün boyu dizi, magazin ve yarışma programlarıyla izleyicilerini ekrana bağlıyor.

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya (Yeni bölüm haftaya ekrana gelecek)