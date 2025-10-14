Kanal D canlı izle: Kanal D yayın akışı? 14 Ekim bu akşam Kanal D'de hangi diziler var?

Kanal D ekranları, her güne olduğu gibi 14 Ekim 2025 Salı gününe de dopdolu bir yayın akışıyla başlıyor. Sabah programlarından akşam kuşağındaki dizilere kadar pek çok farklı içerik, izleyicilere gün boyunca kesintisiz bir televizyon keyfi sunuyor. Günün hangi saatinde ne yayınlanacağını öğrenmek isteyenler için Kanal D yayın akışı detayları ve canlı izleme bilgileri haberin devamında yer alıyor.

14 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar bölüm)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı yayın)

11:00 – Güller ve Günahlar (Yayında - Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar bölüm)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı yayın)

(Canlı yayın) 20:00 – Güller ve Günahlar (Akşam kuşağı tekrar)

23:15 – Müslüm (Film yayını)

02:00 – Poyraz Karayel (Tekrar bölüm)

04:15 – Baht Oyunu (Tekrar bölüm)

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Etkileyici senaryosu ve güçlü oyunculuklarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizi, her bölümüyle duygusal ve gerilim dolu sahneler sunuyor. Derin karakter gelişimleri ve sürükleyici hikayesiyle Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının favorisi olmaya devam ediyor. Yeni bölümlerini kaçırmamak için saat 20:00'de Kanal D'de olun!

EŞREF RÜYA HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya, yeni sezonda da her Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyor. Daha önceki sezonlarda da aynı gün ve saatte yayınlanan dizi, bu sezon da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.