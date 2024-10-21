Show TV'nin yeni yapımı Kalpazan, dikkat çeken afişi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin merakını şimdiden topladı. Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği ve O3 Medya'nın imzasını taşıyan bu dizi, Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı ve Deniz Baysal gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor. Ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ailenin hikayesini ve imkansız bir aşkı konu alan dizinin gerçek bir hikayeye mi yoksa uyarlamaya mı dayandığı, izleyicilerin merak ettiği en önemli sorular arasında yer alıyor. Kalpazan dizisi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, yabancı diziden uyarlama mı?

OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş.

KALPAZAN DİZİSİ GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Kalpazan, tamamen kurgusal bir hikayedir. Kalpazan dizisi, belirli bir yerli ya da yabancı yapımdan uyarlama değildir.

KALPAZAN KONUSU NE?

dem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.