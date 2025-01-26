Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik parti değişikliği yapması nedeniyle gündem oldu. Bağımsız aday olarak seçimi kazanan ve sonrasında Ak Parti'ye katılan belediye başkanının kim olduğu kısa sürede geniş kitleler tarafından merak edildi. Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik Kimdir, kaç yaşında, nereli (En genç belediye başkanı)?

KALKIM BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEP ÇELİK KİMDİR?

Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik Ak Parti'ye katıldı.

Ak Parti'ye geçen Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik'e parti rozeti, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Kongresi için Çanakkale'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından takıldı.

Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, katkıları ve desteklerinden dolayı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Sekreteri Fatih Şahin'e ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk'e teşekkür etti.

Zeynep Çelik 22 yaşındadır. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştur.

Zeynep Çelik Kalkım Beldesi'nin Belediye Başkanı'dır. Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır.

Zeynep Çelik Nerenin Belediye Başkanı?

Çelik, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde toplam 1983 seçmeni olan Çanakkale'nin Yenice ilçesinin Kalkım Beldesinde yüzde 47.91 oranında oy alarak başkan seçilmiştir.