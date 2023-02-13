Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Kale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Kale nerede? Kale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kale ilçesi hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Kale ilçesi merak edildi. Peki, Kale nerede? Kale ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Kale ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

KALE NEREDE?

Kale, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 6,100

Yüzölçümü: 194 km² (74 mil²)

KALE İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Kale ilçesinin nüfusu 6,100'dür.

KALE HANGİ İLE BAĞLI?

Kale, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Tarihçe

Eski adı "İzollu"dur. Köydeki eski bir kaleden bu yeni ismini almıştır. Malatya'nın en zengin ve en yeşil ilçesidir. İlçede bulunan ve şimdi Karakaya Baraj Gölü altında kalan Pirot höyük, bu bölgede çok eski zamanlardan beri yerleşimin olduğunu göstermektedir. Günümüzde bölgede yaşayan İzol aşiretinin 1600'lü yıllarda Şanlıurfa'dan bu bölgeye göç ettikleri Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de belirtilmektedir.

İlçe yerel olarak izollu adı ile tanınmaktadır. İzollu bölgesi aslen ortasından geçen Fırat Nehri nedeniyle (Karakaya barajı) Elazığ ve Malatya tarafı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Yöre halkı kendini izol aşireti olarak tanıtmakta.[kaynak belirtilmeli]

İlçe; Malatya-Elazığ karayolunun 45. km'sinde olup Kömürhan Köprüsü ilçe sınırları içerisindedir. Nüfusu yaklaşık 4 bin olup dağınık bir yerleşim şekline sahiptir. İlçenin temel geçim kaynağı kaysı olup az miktarda çilek üretimi ve hayvancılık da vardır. İlçe daha önce merkeze bağlı bir nahiye iken 1990'da çıkan kanunla ilçe statüsü kazanmıştır.