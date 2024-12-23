Kalabalık yalnızlık ne demek? Kalabalık yalnızlık ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen oylamada, 2024 yılının kelimesi olarak "kalabalık yalnızlık" seçildi. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bu oylama, modern çağda bireylerin kalabalıklar içinde dahi yalnız hissettiklerini vurgulayan bir gerçeği gözler önüne serdi. Peki, kalabalık yalnızlık ne anlama geliyor?Kalabalık yalnızlık ne demek? Detaylar haberimizde...

KALABALIK YALNIZLI NE DEMEK?

Modern toplumun önemli bir sorunu olarak görülen "kalabalık yalnızlık", büyük şehirlerde, sosyal medyada ve iş hayatında sıkça hissedilen bir durum. Bu seçimin ardından kavram, yalnızca bir kelime olarak değil, aynı zamanda toplumsal bir durumun yansıması olarak tartışılmaya başlandı.

KALABALIK YALNIZLIK NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) tarafından organize edilen oylamada, halkın seçimine sunulan 7 kelime ve kavram arasından "kalabalık yalnızlık" birinci oldu. Diğer adaylar arasında "merhamet", "yabancılaşma", "algoritma", "yozlaşma", "yapay zeka" ve "dijital yorgunluk" gibi kavramlar yer alıyordu. Ancak halk oylamasında "kalabalık yalnızlık" açık ara farkla zirvede yer aldı.

Yaklaşık 1 milyon kişinin oy kullandığı bu süreç, toplumsal eğilimleri ve bireylerin gündelik hayatta en çok hissettiği duyguları ortaya koydu. "Kalabalık yalnızlık", bireylerin fiziksel olarak kalabalık bir ortamda bulunmasına rağmen, duygusal olarak kendilerini yalnız hissetmelerini ifade eden bir kavramdır. Bu durum, teknolojinin getirdiği hızlı iletişim araçlarının yüzeysel bağlar oluşturması ve gerçek ilişkilerin azalmasıyla daha da yaygın hale geldi.

Seçilen bu kavram, modern yaşamın getirdiği bireyselleşme ve sosyal izolasyon gibi sorunları açıkça yansıtmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ve dijital dünyada sıklıkla hissedilen bu yalnızlık türü, uzmanlara göre sadece bireylerin değil, toplumların da üzerinde durması gereken önemli bir meseledir.

Oylamaya katılan diğer kelimeler de dikkat çekici bir şekilde günümüzün en çok konuşulan konularını temsil ediyordu. "Yapay zeka", "algoritma" ve "dijital yorgunluk" gibi kavramlar, teknoloji ve dijitalleşmenin yaşam üzerindeki etkilerine vurgu yaparken, "yabancılaşma" ve "yozlaşma" gibi kelimeler toplumsal dinamiklerde yaşanan olumsuzluklara işaret ediyordu. Ancak halkın tercihi, bireysel bir duygu olan "kalabalık yalnızlık" üzerinde yoğunlaştı.