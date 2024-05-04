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Kahverengi nasıl elde edilir? Guaj ve akrilik boya ile kahverengi nasıl yapılır?

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Renklerin karışımları ile yeni renkler elde edebilmek mümkündür. Renk paletine kahverengini eklemek isteyenler için kahverengi hangi renklerden oluşur ve hangi renkleri karıştırmak gerekir merak ediliyor. Peki, Kahverengi nasıl elde edilir?

Kahverengi nasıl yapılır? Renklerin karışımları ile yeni renkler elde edebilmek mümkündür. Renk paletine kahverengini eklemek isteyenler için kahverengi hangi renklerden oluşur ve hangi renkleri karıştırmak gerekir merak ediliyor. Peki, Kahverengi nasıl elde edilir? Detaylar...

KAHVERENGİ NASIL ELDE EDİLİR?

Kahverengi rengi elde etmek için temel renkler olan kırmızı, mavi ve sarıyı belirli oranlarda karıştırabilirsiniz. Bu üç temel rengi eşit miktarda karıştırdığınızda genellikle kahverengi bir ton elde edersiniz. Farklı tonlar için bu temel renklerin oranlarını değiştirebilirsiniz:

  • Daha koyu bir kahverengi için daha fazla mavi ekleyebilirsiniz.
  • Daha sıcak bir ton için daha fazla kırmızı kullanabilirsiniz.
  • Daha açık bir kahverengi için sarı miktarını artırabilirsiniz.

Ayrıca, turuncu (kırmızı ve sarı karışımı) gibi ikincil bir rengi alıp az miktarda mavi ekleyerek de kahverengi elde edebilirsiniz. Mavi, turuncu rengin parlaklığını azaltarak kahverengiye dönüşmesini sağlar. Renk karışımlarıyla oynayarak istediğiniz kahverengi tonunu bulabilirsiniz.

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