Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında korkutan yangın

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede fabrikanın bir bölümünü saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, bölgede kısa süreli korku ve paniğe yol açtı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde meydana gelen olayda, fabrikanın bir bölümünü saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

FABRİKADA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek fabrikanın bir bölümünü etkisi altına aldı.

Fabrika çevresinde yükselen yoğun duman paniğe neden olurken, çalışanların ve çevrede bulunan vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirdiği öğrenildi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak çevredeki alanlara sıçraması önlendi.

Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı çalışma başlatıldığını açıkladı.

Haber: Muhammet Özer

