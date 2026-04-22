Kahramanmaraş’ta silahlı kavga cinayetle bitti

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay, mahallede büyük panik ve korkuya neden oldu.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre R.G. ile 36 yaşındaki Osman Tek arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıktı. İddiaya göre R.G., yanında bulunan pompalı tüfekle Osman Tek’e ateş etti. Boynundan ağır yaralanan Tek, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Osman Tek’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Kaçan şüpheli R.G.’nin yakalanması için çalışmalar sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer