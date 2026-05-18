Kahramanmaraş'ta şantiye yangını faciası: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde konteyner kent içerisindeki 3 katlı şantiye binasında çıkan yangın faciaya dönüştü. Kısa sürede tüm binayı saran yangında 1 işçi yaşamını yitirirken, 7 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan konteyner kent içerisindeki 3 katlı şantiye binasında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yaklaşık 450 kişinin yaşadığı alanda meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi ise yaralandı.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM ŞANTİYE BİNASINI SARDI

Edinilen bilgilere göre yangın, Doğukent Mahallesi’nde bulunan konteyner kent içerisindeki şantiye binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte binada büyük panik yaşanırken, çevrede bulunan işçiler ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun müdahale sonucunda yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangının çıktığı binadan yükselen yoğun dumanın çevre mahallelerden de görüldüğü öğrenildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer alanlara sıçraması önlenirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan ilk incelemelerde 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan 7 işçi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçilerin sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatılırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Haber: Muhammet Özer

