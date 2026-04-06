Kahramanmaraş’ta mermer ocağında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti

İŞ MAKİNESİ TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesi’nde bulunan bir mermer ocağında meydana gelen patlama, faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre olay, ocakta çalışan iş makinesinin lastiğinin tamiri sırasında yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük bir gürültüye neden olurken, olay yerinde bulunan bir işçi ağır şekilde yaralandı. Patlamanın şiddeti, çalışma alanında büyük paniğe yol açtı.

AĞIR YARALANAN İŞÇİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede ağır yaralanan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için detaylı soruşturma başlatıldı. Yaşanan acı olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

Haber: Muhammet Özer