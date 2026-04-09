Kahramanmaraş’ta korkutan ev yangını: büyük çapta hasar oluştu

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

2 KATLI EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana gelen ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yoğun çaba sonucunda yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, ekipler olası risklere karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

