Kahramanmaraş’ta iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda bulunan vatandaşlar sıkışarak mahsur kalırken, olay yerine sevk edilen ekipler zamanla yarıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAZADA ARAÇLARDAKİ YOLCULAR MAHSUR KALDI

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan vatandaşlar araç içinde sıkışarak mahsur kaldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 5 yaralıyı titiz bir çalışmayla bulundukları yerden çıkardı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer 

Dilşad Özcan
