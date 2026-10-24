Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kurt saldırısında 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldı

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda kurt saldırısında 5 hayvan telef oldu, inceleme başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde hayvanlara kurt saldırdı. Saldırıda toplam 5 hayvan telef olurken, geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü ve bölgede inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre; Beyoğlu Mahallesi Çakmak Obası mevkisinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayvanlarına kurt saldırdığı öğrenildi. Olayda toplam 5 hayvan telef olurken, geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler zarar gördü. Yaşanan kurt saldırısıyla ilgili bölgede inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu