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Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle birden fazla aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Platformu
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