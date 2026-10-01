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Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturmasında 11 şüpheli cezaevine gönderildi

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Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturmasında 11 şüpheli cezaevine gönderildi
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Eylül 2026'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 30 Eylül 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının araştırma raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) analiz raporları doğrultusunda başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketler incelendi. Yapılan incelemelerde Kahramanmaraş’ta ikamet eden şüphelilere ait hesap hareketleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemlerinde 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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