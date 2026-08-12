Kahramanmaraş'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Narlı mevkisindeki kavşakta hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Narlı mevkisindeki kavşakta hafif ticari araç ile otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu