Kahramanmaraş'ta Şelale Kanyonu'na Düşen Kişi Kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, düşme sonucu ayak travması yaşadığı Şelale Kanyonu'ndan AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kazazede, bulunduğu yerden taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 11.26’da yapılan ihbarda, kanyonda bir vatandaşın düşme sonucu ayak travması yaşadığı bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği arama-kurtarma çalışması sonucunda kazazede bulunduğu yerden taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu