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Kahramanmaraş'ta Otomobil Ters Döndü: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Ters Döndü: 1 Yaralı
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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen araca çarptıktan sonra ters döndü.

Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. idaresindeki otomobil, önünde seyreden araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ters döndü.

Kazada sürücü M.D. yaralanırken, olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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