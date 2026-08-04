Afşin'de Motosiklet Kazası: Hayatını Kaybetti
Afşin'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fevzi Düz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde meydana geldi; sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fevzi Düz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Düz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu