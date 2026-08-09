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Kahramanmaraş'ta Otomobil Dere Yatağına Asılı Kaldı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Dere Yatağına Asılı Kaldı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta Otomobil Dere Yatağına Asılı Kaldı
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Kahramanmaraş'ın Haydar Bey Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yöneldi. Dereye düşmeden askıda kalan araç, kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, Haydar Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yöneldi. Dere yatağına düşmeden askıda kalan otomobil, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla askıda kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: Haber Platformu
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