Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 70 Personel Müdahale Ediyor

Yangın, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesi Çakıoğlu Mahallesi’nde başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, ilk müdahale saat 13.40’ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 3 helikopter, 1 dozer ve 1 treylerin yanı sıra itfaiye ekipleri ile diğer kurumların su tankerleri katıldı.

Yangına müdahalede toplam 70 personelin görev yaptığı bildirildi.

Bölgede hava sıcaklığının 24 derece, rüzgarın ise saatte 25 kilometre hızla estiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altında tutmak ve tamamen söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu