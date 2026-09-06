Haberler

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 70 Personel Müdahale Ediyor

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 70 Personel Müdahale Ediyor Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: 70 Personel Müdahale Ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Onikişubat ilçesi Çakıoğlu Mahallesi'nde 6 Eylül 2026'da saat 13.30'da başlayan orman yangınına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 70 personel, 3 helikopter ve çok sayıda araçla müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin kontrol çalışmaları sürüyor.

Yangın, 6 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesi Çakıoğlu Mahallesi’nde başladı. Yangın ihbarının ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, ilk müdahale saat 13.40’ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalara 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı, 3 helikopter, 1 dozer ve 1 treylerin yanı sıra itfaiye ekipleri ile diğer kurumların su tankerleri katıldı.

Yangına müdahalede toplam 70 personelin görev yaptığı bildirildi.

Bölgede hava sıcaklığının 24 derece, rüzgarın ise saatte 25 kilometre hızla estiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin yangını kontrol altında tutmak ve tamamen söndürmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

DEM Parti'de seçim sonucu belli oldu! 535 oyun tamamını aldılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak

Ulaştırma Bakanı duyurdu: İki il arası mesafe 20 dakika kısalacak
KKTC Başbakanı Üstel: Bizzat İstanbul'a gidip raporu alacağım

KKTC Başbakanı Üstel'den "rapor" çıkışı: Bizzat İstanbul'a gidip...
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi

Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Sonrası görenleri şaşkına çevirdi
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

Ünlü oyuncudan geriye bu görüntü kaldı! Sözleri yürekleri dağladı