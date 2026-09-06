İnkumu'nda Denizde Kalp Krizi: Semra Durmaz Hayatını Kaybetti
Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, fenalaşarak cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
BARTIN'ın İnkumu tatil beldesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren Semra Durmaz (63), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İnkumu tatil beldesinde dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Semra Durmaz aniden fenalaştı. Sahildekilerin haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Semra Durmaz'a ilk müdahale yapıldı. Aşırı su yuttuğu tespit edilen Semra Durmaz, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Durmaz, hastanede kurtarılamadı.
Durmaz'ın hafta sonu tatili için Bartın'dan ailesiyle birlikte İnkumu'na tatile geldiği öğrenildi.