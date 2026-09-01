Kahramanmaraş’ta motosiklet sürücüsüne 16 bin lira ceza

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan motosiklet ve sürücüsüne ilişkin ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonucunda sürücü M.M.Ç., 29 Ağustos 2026 günü saat 16.00 sıralarında Onikişubat ilçesi Aslanbey Mahallesi 7081 Sokak üzerinde tespit edildi.

Yapılan incelemelerde sürücünün, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, karayolunu kullananların rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca araç kullanmak ve taşıtını en az bir elle sürmemek maddelerinden trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi.

Sürücüye söz konusu ihlaller kapsamında toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve vatandaşların huzurunu bozacak şekilde araç kullanan sürücülere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu