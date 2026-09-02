Kahramanmaraş'ta İki Ayrı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Andırın ilçelerinde çıkan iki ayrı orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Onikişubat'ta 17 dakikada müdahale edilen yangın, 3 helikopter ve çok sayıda araçla söndürülürken; Andırın'daki yangına da 2 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
Onikişubat ilçesi Şekeroba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 13.38’de başlayan yangına 17 dakika içinde müdahale edilirken, çalışmaların ardından yangın saat 16.19’da kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve çok sayıda araçla müdahale edildi.
Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ise saat 15.37’de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi saat 15.55’te başladı. 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın saat 16.33’te kontrol altına alındı.
Her iki bölgede de soğutma ve kontrol çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer