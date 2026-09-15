Kahramanmaraş’ta feci kazanın ardından acı haber: 14 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş'ın Kapıçam mevkiinde otomobil ile sulama tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Hacı Ali Al, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Kaza, 11 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş-Narlı kara yolunun Kapıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Al yönetimindeki otomobil, yol üzerindeki sulama tankerine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Ali Al, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Yaralılar arasında bulunan 14 yaşındaki Hacı Ali Al, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Hacı Ali Al, hastanede sürdürülen tedavisine rağmen yaşamını yitirdi.
Hacı Ali Al’ın da hayatını kaybetmesiyle birlikte 11 Eylül’de meydana gelen kazanın bilançosu ağırlaştı ve yaşamını yitirenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Haber: Muhammet Özer