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Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Kahramanmaraş'ta eşini öldüren sanık 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 23 Temmuz 2025'te eşi Nazlı Çokgezme'yi tabancayla öldüren Emir Çokgezme, 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı, cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Taraf avukatlarının kararı istinafa taşıdığı bildirildi.

Olay, 23 Temmuz 2025’te İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tespih dükkânında çıkan tartışmada Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme’yi (45) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan sanık, tutuklandı.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığa önce müebbet hapis cezası verildi, ardından cezası 18 yıl 4 aya indirildi. Kararın istinafa taşındığı bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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