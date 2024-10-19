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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
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Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin ne zaman ve ne büyüklükte olduğu merak konusu oldu. Yetkililer, depremin detayları hakkında bilgi vermek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar.

Vatandaşlar, hissettikleri sarsıntılar sonrası 'bugün deprem mi oldu?' sorusunu arama motorlarında aratıyor. Deprem verileri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak yer alıyor. Peki, Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

DEPREM NE ZAMAN OLDU?

Kahramamaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." bilgisini verdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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