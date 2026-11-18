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Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, Kahramanmaraş Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yaralılar hastaneyi kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu