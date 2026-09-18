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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı

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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli tutuklandı
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 67'si tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin üçüncü şahıslara ait banka ve kripto hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde kullandırdığı, Telegram grupları üzerinden hesapları organize ederek para transferlerine aracılık ettiği belirlendi.

Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin “altın alımı” açıklamasıyla farklı şirket hesaplarına gönderildiği ve kuyumculuk faaliyeti adı altında aklandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde şirket ve şahıs hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi belirlenirken, şüpheliler adına kayıtlı yaklaşık 150 milyon lira değerinde 8 taşınmaz ve 5 araca el konuldu. Şüphelilerin banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına da el koyma işlemi uygulandı.

14 Eylül 2026’da Kahramanmaraş merkezli 16 ilde 100 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 77 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 cep telefonu, 63 SIM kart, 4 depolama cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası ve 9 USB flash bellek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 77 şüpheliden 1’i serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 67 şüpheli ise tutuklandı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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