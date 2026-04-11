Kahramanmaraş merkezli operasyonda 20 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Farklı suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “cinsel saldırı”, “güveni kötüye kullanma”, “kötü muamele” ve “uyuşturucu madde bulundurma” suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

7 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen kişilerden 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Mahkemeye çıkarılan 20 şüpheli ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber: Muhammet Özer