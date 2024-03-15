İstanbul Yerel Seçim anket sonuçları araştırılırken, İstanbul ilçe anket sonuçları merak ediliyor. Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane ilçesinin anket sonuçları gündeme geliyor. Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir...

KAĞITHANE YEREL SEÇİM ANKAT SONUÇLARI 2024

Mevlüt Öztekin (AK Parti):Yüzde 55.5

Tonguç Çoban (CHP): Yüzde 25.6

Batuhan Damarlı (DEM Parti): Yüzde 6.7

İSTANBUL İLÇE İLÇE ANKET SONUÇLARI

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçları için tıklayınız.