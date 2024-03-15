Üye Girişi
Haberler

Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları!

Güncelleme:

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yapılan yerel seçim anket sonuçlarına göre, Mevlüt Öztekin ve Tonguç Çoban arasında kimin önde olduğu merak konusu oldu. İstanbul genelinde ilçe ilçe anket sonuçları da paylaşıldı. 31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki, Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde?

İstanbul Yerel Seçim anket sonuçları araştırılırken, İstanbul ilçe anket sonuçları merak ediliyor. Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane ilçesinin anket sonuçları gündeme geliyor. Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir...

KAĞITHANE YEREL SEÇİM ANKAT SONUÇLARI 2024

  • Mevlüt Öztekin (AK Parti):Yüzde 55.5
  • Tonguç Çoban (CHP): Yüzde 25.6
  • Batuhan Damarlı (DEM Parti): Yüzde 6.7

Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları!

İSTANBUL İLÇE İLÇE ANKET SONUÇLARI

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket sonuçları için tıklayınız.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Kağıthane İstanbul Sonar Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Osman Yüksel kimdir? MHP Samsun Salıpazarı Belediye Başkan Adayı Osman Yüksel kaç yaşında, nereli? Cemil Evis kimdir? Memleket Partisi Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Cemil Evis kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- BAĞCILAR ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre hangi aday önde? Abdullah Özdemir mi? Cem Kılıç mı? Şerif Kılağuz kimdir? MHP Samsun Asarcık Belediye Başkan Adayı Şerif Kılağuz kaç yaşında, nereli? Ramazan Özdemir kimdir? MHP Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı Ramazan Özdemir kaç yaşında, nereli? Bilal Mevlüt Coşkun kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Mudanya Belediye Başkan adayı Bilal Mevlüt Coşkun kaç yaşında, nereli? Önder Tanır kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Kestel Belediye Başkan adayı Önder Tanır kaç yaşında, nereli? İSTANBUL- ÇEKMEKÖY ANKET SONUÇLARI! Anketlere göre kim önde? Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Raşit Kolay kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Keles Belediye Başkan adayı Raşit Kolay kaç yaşında, nereli? Kağıthane Yerel Seçim Anket Sonuçları 2024! Mevlüt Öztekin mi Tonguç Çoban mı önde? İstanbul ilçe ilçe anket sonuçları! 15 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İSTANBUL- BAHÇELİEVLER SEÇİM ANKETİ! Anketlere göre hangi aday önde? Hakan Bahadır mı? Emine Gülizar Emecan mı? İbrahim Pilavcı kimdir? MHP Sakarya Taraklı Belediye Başkan Adayı İbrahim Pilavcı kaç yaşında, nereli? Hamid Yüzügüllü kimdir? AK Parti Eskişehir- Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü kaç yaşında, nereli? Özkan Alp kimdir? AK Parti Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title