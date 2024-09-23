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Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı!

Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı!
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Kadir İstekli davası ne oldu ve son durum nedir soruları merak ediliyor. Türkiye'nin gündemine oturan H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ile ilgili davada cezalar belli oldu. Kadir İstekli kaç yıl ceza aldı ve baba Yusuf Ziya Gümüşel cezası belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Peki, Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı?

Kadir İstekli olayı nedir ve kaç yıl ceza aldığı belli oldu mu sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'nin gündemindeki H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesiyle ilgili davada karar açıklandı ve cezalar belli oldu. Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? Kadir İstekli olayı nedir? Detaylar haberimizdedir...

KADİR İSTEKLİ KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul'da görülen 6 yaşında evlendirilme skandalı davasında; baba Yusuf Ziya Gümüşel 18 yıl 9 ay, istismarcı eş Kadir İstekli ise 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADİR İSTEKLİ DAVASI NE OLDU?

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Ekim 2023'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Mahkeme, sanık Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılı için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetti.

Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı!

ANNE FATIMA GÜMÜŞEL FİRARİ

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve dini nikahlı eş Kadir İstekli bugün görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel'e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi.

Tutuklu sanık Kadir İstekli'nin 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 21 yıl, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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