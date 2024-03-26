Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ?

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, 24 Mart'ta geçirdiği inme sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Kadir İnanır, acil bir operasyon geçirdi. Doktorlar, tıkanık damardaki pıhtının başarılı bir şekilde alındığını bildirdi. Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili detaylar, sevenlerini endişelendiriyor. Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ? İşte detaylar...

KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, usta oyuncunun pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan İnanır, operasyon geçirdi ve doktorlar tarafından tıkanık damarının açıldığı açıklandı.

KADİR İNANIR'IN SON DURUMU NEDİR?

Kadir İnanır'ın sağlığına kalıcı bir hasar bırakıp bırakmayacağıyla ilgili olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam "Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili" şeklinde konuştu. Ayrıca, İnanır'ın eşi Jülide Hanım'ın da süreç boyunca yanında olduğu ve yazılı bir açıklama yapacağını belirtti. Sağlam ayrıca, "İnme o pıhtının yol açtığı klinik tablonun adıdır. Aslında ikisi de benzer. Aynı tablo. Beyin kanaması değil" dedi.

Kadir İnanır'ın durumunun stabil olduğu ve tetkiklerinin devam ettiği bildirilmişti. İnanır'ın eşi Jülide Kural, "Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim; bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim" dedi.