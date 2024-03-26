Üye Girişi
Haberler

Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, 24 Mart'ta geçirdiği inme sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alındı. Kadir İnanır, acil bir operasyon geçirdi. Doktorlar, tıkanık damardaki pıhtının başarılı bir şekilde alındığını bildirdi. Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili detaylar, sevenlerini endişelendiriyor. Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ? İşte detaylar...

KADİR İNANIR'A NE OLDU?

Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, usta oyuncunun pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan İnanır, operasyon geçirdi ve doktorlar tarafından tıkanık damarının açıldığı açıklandı.

Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ?

KADİR İNANIR'IN SON DURUMU NEDİR?

Kadir İnanır'ın sağlığına kalıcı bir hasar bırakıp bırakmayacağıyla ilgili olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam "Onu süreç gösterecek. Şu an bir şey söyleyemeyiz onunla ilgili" şeklinde konuştu. Ayrıca, İnanır'ın eşi Jülide Hanım'ın da süreç boyunca yanında olduğu ve yazılı bir açıklama yapacağını belirtti. Sağlam ayrıca, "İnme o pıhtının yol açtığı klinik tablonun adıdır. Aslında ikisi de benzer. Aynı tablo. Beyin kanaması değil" dedi.

Kadir İnanır'ın durumunun stabil olduğu ve tetkiklerinin devam ettiği bildirilmişti. İnanır'ın eşi Jülide Kural, "Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim; bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırma kararı alınmıştır. Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim" dedi.

Kadir İnanır'ın son durumu ne? Kadir İnanır'a ne oldu, hastalığı ne ?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kadir İnanır Ünlüler 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Faruk Kocamanoğlu kimdir? Zafer Partisi Çorum- Sungurlu Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Kocamanoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Parlak olayı nedir? Köpeği neden saldırdı? Banu Parlak ne dedi? BİM AKTÜEL KATALOĞU 26-29 MART YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Karabük'te intihar eden öğrencinin kimliği belli mi? Öğrenci neden intihar etti? Gürkan Taha Fersiz kimdir? Zafer Partisi Çorum- Osmancık Belediye Başkan adayı Gürkan Taha Fersiz kaç yaşında, nereli? Umutcan Mercan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Mecitözü Belediye Başkan adayı Umutcan Mercan kaç yaşında, nereli? Şevket Turoğlu kimdir? CHP Konya Yunak Belediye Başkan Adayı Şevket Turoğlu Kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer kimdir? Halk Tv konuğu Vahap Seçer kaç yaşında, nereli? Vahap Seçer biyografisi! Nurettin Akbuğa kimdir? CHP Konya Tuzlukçu Belediye Başkan Adayı Nurettin AkbuğaKaç yaşında, nereli? Ömer Pekmezli kimdir? Zafer Partisi Çorum- İskilip Belediye Başkan adayı Ömer Pekmezli kaç yaşında, nereli? Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Hasan Ustaoğlu kimdir? CHP Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı Hasan Ustaoğlu Kaç yaşında, nereli? Berna Canbeldek kimdir? Survivor All Star 2024 Berna Canbeldek nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Bedii Onan kimdir? Zafer Partisi Çorum- Merkez Belediye Başkan adayı Bedii Onan kaç yaşında, nereli? Mustafa Turalı kimdir? Zafer Partisi Çorum- Boğazkale Belediye Başkan adayı Mustafa Turalı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title