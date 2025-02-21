Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi akşam?

2025 Kadir Gecesi için geri sayım başladı! İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmekte ve Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olmaktadır. Bu özel geceyi ibadet, dua, zikir ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiğini merak etmeye başladı. Peki, Kadir Gecesi 2025 ne zaman? Bu mübarek gece hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Diyanet takvimine göre merak edilen tüm detaylar…

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen en mübarek gecelerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman

Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualar, ibadetler ve tövbeler ile geçirilmesi gereken önemli bir gün olarak değerlendirilir.

2025 Kadir Gecesi