Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı
İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu

İstanbul'da kar şiddetlendi: Tüm seferler iptal
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi akşam?

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi akşam?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Gecesi ne zaman 2025? 2025 Kadir Gecesi için geri sayım başladı! Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, İslam dünyası için büyük bir manevi anlam taşıyor. Peki, Kadir Gecesi hangi tarihte idrak edilecek? Kadir Gecesi ne zaman 2025? İşte detaylar…

2025 Kadir Gecesi için geri sayım başladı! İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirilmekte ve Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olmaktadır. Bu özel geceyi ibadet, dua, zikir ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirmek isteyen Müslümanlar, Kadir Gecesi'nin hangi tarihe denk geldiğini merak etmeye başladı. Peki, Kadir Gecesi 2025 ne zaman? Bu mübarek gece hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Diyanet takvimine göre merak edilen tüm detaylar…

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2025?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen en mübarek gecelerden biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi akşam?Kadir Gecesi ne zaman

Bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve Ramazan ayının 27. gecesine denk gelmektedir. Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Kadir Gecesi, dualar, ibadetler ve tövbeler ile geçirilmesi gereken önemli bir gün olarak değerlendirilir.

Kadir Gecesi ne zaman 2025? Diyanet takvimine göre Kadir Gecesi hangi akşam?2025 Kadir Gecesi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
img

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
img

UEFA Başkanı, Galatasaray'ı redetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi tarafından bıçaklanan Gökçe: Boşanmak istediğimi söyleyince sinirlendi

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
Bitcoin neden yükseliyor?

Bitcoin neden yükseliyor?
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir arada: Şükür kavuşturana

Hayat Bilgisi'nin Barbie ve Ortega'sı yıllar sonra bir araya geldi
En sonunda karar verdiler! İşte Arda Güler'in yeni takımı

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.