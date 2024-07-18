Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli?
Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin nişanlandığı isim olan Gamze Türkmen'in kim olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor. Gamze Türkmen'in yaşı ve hayatı araştırılıyor. Kadir Ezildi'nin takipçileri nişan sürecini sosyal medyadan takip edebildi. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli?
Kadir Ezildi'nin nişanTürkmen'le nişanlanan Kadir Ezildi'nin nişan görüntüleri çok konuşuldu. Nişanın ardından Gamze Türkmen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli?
KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENİYOR?
Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlandı.
GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?
Türkmen'le nişanlanan Kadir Ezildi'nin nişan görüntüleri çok konuşuldu. Nişanın ardından Gamze Türkmen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Aslen Eruzum'lu olan Gamze Türkmen Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.