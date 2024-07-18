Kadir Ezildi'nin nişanTürkmen'le nişanlanan Kadir Ezildi'nin nişan görüntüleri çok konuşuldu. Nişanın ardından Gamze Türkmen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli?

KADİR EZİLDİ KİMİNLE EVLENİYOR?

Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi, Gamze Türkmen ile nişanlandı.

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GAMZE TÜRKMEN KİMDİR?

Türkmen'le nişanlanan Kadir Ezildi'nin nişan görüntüleri çok konuşuldu. Nişanın ardından Gamze Türkmen'in kim olduğu araştırılmaya başladı. Aslen Eruzum'lu olan Gamze Türkmen Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.

Kadir Ezildi