Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kadir Ezildi ne iş yapıyor? Kadir Ezildi kaç yaşında, bekar mı? Kadir Ezildi nasıl ünlü oldu? Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve televizyon programlarıyla ünlenen Kadir Ezildi kimdir ve nereli sorularının cevabı haberimizde…

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde Konya'da doğan Kadir Ezildi, 29 yaşındadır. Özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak görev yapmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla popülerlik kazanan Ezildi, katıldığı televizyon programı sayesinde geniş kitlelere ulaşmıştır.

KADİR EZİLDİ NERELİ?

Kadir Ezildi, baba tarafından Konyalı, anne tarafından ise Bayburtludur.

KADİR EZİLDİ NASIL ÜNLÜ OLDU?

Kadir Ezildi, temizlik programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyurdu. Temizlik yapmaktan büyük keyif aldığını dile getiren Ezildi, günümüzde 'En Hamarat Benim' programını sunuyor. Daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaktaydı.