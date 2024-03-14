Kadir Dağlı kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı Kadir Dağlı kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı Kadir Dağlı kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kadir Dağlı kimdir? Memleket Partisi Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayı Kadir Dağlı nereli? Detaylar haberimizdedir…

KADİR DAĞLI KİMDİR?

Ali Çetinkaya, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Balıkesir Karesi Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.