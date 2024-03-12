Kadir Aydar kimdir? CHP Adana Ceyhan Belediye Başkan Adayı Kadir Aydar kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adana Ceyhan Belediye Başkan adayı ise Kadir Aydar. Kadir Aydar kimdir? Kadir Aydar nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, 1988 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul Piri Reis Üniversitesi'nde Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde başladı ve ardından öğrenimine Çukurova Üniversitesi'nde Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.