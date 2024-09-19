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Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir?

Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir?
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Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın istinaf incelemesinde bulunan ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına ilişkin dosyayı karara bağladı. Buna göre, Kadir Aydar hakkındaki karar oy çokluğu ile onandı. Peki, Kadir Aydar kimdir? Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir?

Adana 8. Bölge Adliye Mahkemesi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a "tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 45 oy oranı elde eden Aydar hakkında siyasi yasak da getirildi. Kadir Aydar kimdir?Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar kimdir, hangi partilidir?

KADİR AYDAR KİMDİR?

Kadir Aydar, Adana'da dünyaya geldi ve CHP Ceyhan İlçe Başkanlığını yürütüyor. 2007 yılında Piri Reis Üniversitesi'nden mezun oldu. 2012 yılında da Çukurova Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamladı. Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Konsey Başkanı olan Aydar, Ceyhan Ticaret Borsası meclis üyesi, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyesi, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığının yanı sıra Öztaş LTD Şirketinin de sahibi olarak iş hayatını varlığını sürdürüyor.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Adana İli, Ceyhan İlçesi Belediye Başkanı seçildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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