Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek 2-3 Eylül? Kadıköy su kesintisi saat kaçta bitecek?

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde su kesintisi gündemi, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre, 2 Eylül Salı akşam saatlerinden itibaren Kadıköy'de bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlanan bu kesinti, farklı mahallelerde farklı saatlerde sona erecek. Peki, Kadıköy su kesintisi ne zaman bitecek 2-3 Eylül ve sular hangi saatlerde geri gelecek? İşte merak edilen detaylar.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 2-3 EYLÜL?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'deki su kesintisinin detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre, kesinti 2 Eylül Salı akşam saat 21:00'de başlayacak ve 3 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler arasında Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe, Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy yer alıyor.

İSKİ'nin duyurusuna göre, bu kesinti süresi 11 ila 15 saat arasında değişecek. Bu nedenle, mahalle bazında suyun geri verileceği saatler farklılık gösterecek.

KADIKÖY SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BİTECEK?

Kesintiden etkilenecek mahallelerde suların geri gelme saatleri şöyle planlandı:

Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe: 3 Eylül Çarşamba günü saat 08:00 itibarıyla su verilmeye başlanacak.

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy: Sular 3 Eylül Çarşamba günü saat 12:00'den itibaren tekrar verilmeye başlanacak.

Kesinti, özellikle Koşuyolu Mahallesi'ndeki Dinlenç Caddesi ve Rasimpaşa Mahallesi'ndeki Orgeneral Şahap Gürler Caddesi'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. İSKİ, çalışmaların planlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü bildiriyor.

KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Vatandaşlar için kritik olan bir diğer konu ise Kadıköyde sular ne zaman gelecek sorusudur. Yukarıda belirtilen saatlere göre mahalle bazlı dağılım şu şekilde özetlenebilir:

Sabah saatlerinde suyun gelmesi planlanan mahalleler: Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fenerbahçe

Öğle saatlerinde suyun verileceği mahalleler: Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar, Merdivenköy

Kesinti sırasında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için İSKİ, depolama ve tasarruf önlemlerinin önemine dikkat çekiyor.