2025 yaz sezonuna damga vurması beklenen Kadıköy Boğası filmi, gerçek hayat öyküsünden uyarlanan senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Kadıköy Boğası filmi ne zaman yayınlanacak sorusuna artık net bir yanıt verilebiliyor. Peki, Kadıköy Boğası filmi ne zaman yayınlanacak?

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Mustafa Başaran'ın başrolünde yer aldığı ve kendi hayatını canlandırdığı Kadıköy Boğası filmi, 2025 yazında vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmin resmi vizyon tarihi ise 22 Ağustos 2025 Cuma günü olarak açıklandı.

KADIKÖY BOĞASI YAPIMCISI KİM?

Kadıköy Boğası filminin yapımcılığını VistaMotion ve AZT Pictures üstlenirken, dağıtımı ise TME Films tarafından gerçekleştirilecek.

KADIKÖY BOĞASI OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosunda Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Ahmet Dursun, İlker Aksum gibi sevilen isimler yer alıyor.