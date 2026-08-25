Kademeli Emeklilik İçin Yeni Tablo: 1999 Sonrası İçin Talep Edilen Şartlar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Kademeli Emeklilik gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanununun ardından Emeklilikte Adalet Derneği, 1999 yılı sonrası sigorta girişi olanların da erken emekli edilmesi için girişimlerde bulunuyor.

8 Eylül 1999 öncesi SGK girişi olanlar EYT kapsamında sayılıyor; bu kişilerde yaş şartı aranmazken 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi şartı geçerli. Primi yetmeyenler için 15 yıl ve 3600 günle kısmi emeklilik hakkı bulunuyor.

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında SGK girişi olan kadınlar için 58 yaş, 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün; erkekler için 60 yaş, 7000 prim günü veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün şartları uygulanıyor. 1 Mayıs 2008 sonrasında ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaştan başlayan ve kademeli olarak 65'e yükselen yaş ile 7200 prim günü isteniyor.

8 Eylül 1999 ile 9 Eylül 1999 tarihlerinde sigorta girişi olanlar arasında 17-20 yıl emeklilik farkı oluşuyor. Dernek, bu farkın çok olduğunu ve emeklilikte adaletin sağlanamadığını, milyonlarca kişinin hakkının yendiğini iddia ediyor.

Derneğin taleplerine göre, 1999-2000 girişlilerde kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş ve 6 bin 400 prim günü; 2001 girişlilerde kadınlarda 44, erkeklerde 46 yaş ve 6 bin 475 gün; 2002 girişlilerde kadınlarda 45, erkeklerde 47 yaş ve 6 bin 550 gün; 2003 girişlilerde kadınlarda 46, erkeklerde 48 yaş ve 6 bin 625 gün; 2004 girişlilerde kadınlarda 47, erkeklerde 49 yaş ve 6 bin 700 gün isteniyor.

2005 girişliler için kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş ve 6 bin 775 gün; 2006 girişliler için kadınlarda 49, erkeklerde 51 yaş ve 6 bin 850 gün; 2007 girişliler için kadınlarda 50, erkeklerde 52 yaş ve 6 bin 925 gün; 2008 girişliler için kadınlarda 51, erkeklerde 53 yaş ve 7 bin prim günü şartı talep ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi