Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugün TRT 1'de Kaçış Yok yabancı sinema filmi ekranlara gelecek. İzleyiciler filmin başlamasıyla birlikte, Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kaçış Yok konusu nedir? Kaçış Yok oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. İşte bilgiler...
Başrollerinde Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan gibi isimlerin yer aldığı Kaçış Yok filmi bugün TV'de ekranlara gelecek. Peki, Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kaçış Yok nerede çekildi? Kaçış Yok hangi yıl yapımı? Kaçış Yok hangi ülke yapımıdır?
KAÇIŞ YOK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Kaçış Yok filmi bugün 12 Ocak Çarşamba saat 21:30 'da TRT 1 ekranlarında başlayacaktır.
KAÇIŞ YOK KONUSU NE?
Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.
KAÇIŞ YOK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Owen Wilson - Jacl Dwyer
Lake Bell - Annie Dwyer
Pierce Brosnan - Hammond
Sterling Jerins - Lucy Dwyer
Claire Geare - Beeze Dwyer
Sahajak Boonthanakit - Kenny Roger
Spencer Garrett - Recruiter
Russell Geoffrey Banks