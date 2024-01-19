Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Başrollerinde Owen Wilson, Lake Bell, Pierce Brosnan gibi isimlerin yer aldığı Kaçış Yok filmi bugün TV'de ekranlara gelecek. Peki, Kaçış Yok konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kaçış Yok (No Escape) ne zaman çıktı, hangi yıl? Kaçış Yok ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Kaçış Yok nerede çekildi? Kaçış Yok hangi yıl yapımı? Kaçış Yok hangi ülke yapımıdır?

KAÇIŞ YOK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Kaçış Yok filmi bugün 12 Ocak Çarşamba saat 21:30 'da TRT 1 ekranlarında başlayacaktır.

KAÇIŞ YOK KONUSU NE?

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

KAÇIŞ YOK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Owen Wilson - Jacl Dwyer

Lake Bell - Annie Dwyer

Pierce Brosnan - Hammond

Sterling Jerins - Lucy Dwyer

Claire Geare - Beeze Dwyer

Sahajak Boonthanakit - Kenny Roger

Spencer Garrett - Recruiter

Russell Geoffrey Banks