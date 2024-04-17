Üye Girişi
Haberler

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Kabinede değişiklik olacak mı merak ediliyordu. Çelik bu soruya da yanıt verdi.

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik "Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, " Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna ilişkin "Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur." ifadelerini kullandı.

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı

MEHMET ŞİMŞEK İLE İLGİLİ SORUYU DA YANITLADI

Çelik, bir gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili sorusuna "Ekonomik programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Ömer Çelik AK Parti Kabine Gündem Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı İngiltere'de sigara satışı yasaklandı mı? İngiltere'de sigara yasağı başlıyor Süper Lig şampiyonluk oranları GÜNCEL NİSAN 2024! Bayern Münih Arsenal maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) B.Münih Arsenal maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Rüyada dağ görmek ne anlama gelir? Rüyada karlı dağ görmek neye işaret eder? Rüyada dağ manzarası görmek, Rüyada yeşil dağ görmek nedir? Bayern Münih-Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! B.Münih Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Zıt Anlamlı Kelimeler nelerdir? Tüm zıt anlamlı kelimelere örnekler nedir? Zıt anlamlı sözcükler konu anlatımı ve listesi! Tilâvet Secdesi nedir? Kuran'da Tilâvet Secdesi ne demektir? Tilâvet Secdesi kelimesinin tanımı ve anlamı! 23 Nisan üniversiteler tatil mi 2024? Bayern Münih-Arsenal maçı CANLI izle! 17 Nisan Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 18 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title