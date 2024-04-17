Kabinede değişiklik olacak mı? AK Partili Ömer Çelik yanıtladı

Kabinede değişiklik olacak mı? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Çelik "Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, " Kabine'de değişiklik olacak mı?" sorusuna ilişkin "Bakanlar Kurulu'nda değişim olacaksa bu sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir kuşkusuz. Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur." ifadelerini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK İLE İLGİLİ SORUYU DA YANITLADI

Çelik, bir gazeteci Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ilgili sorusuna "Ekonomik programımızı yürüten Bakanımız Mehmet Bey'le ilgili birtakım spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıma sokuluyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır. AK Parti olarak ekonomi yönetimine teşekkür ediyor, desteklediğimizi ifade ediyoruz." dedi.