Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 4 Haziran Kabine Toplantısı gündemi nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta olacağı gündeme geliyor. Toplantının gündeminde ekonomik gelişmeler, dış politika ve iç güvenlik gibi önemli konuların yer alması bekleniyor. Ayrıca, hükümetin bir yıllık icraatlarına dair detaylı bir değerlendirme de yapılacak.Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler ve toplantının gündemi merak ediliyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı, 4 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantının saati henüz açıklanmadı. Toplantıya dair gelişmeleri ve alınacak kararları haberimizden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME

Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE MESELESİ VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.