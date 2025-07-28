"Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusu her toplantı öncesinde gündem oluyor. Genellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen toplantılar, çoğunlukla iki haftada bir ve Pazartesi günleri düzenleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı gündeminde neler var? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün gerçekleşecek.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye genelinde artış gösteren orman yangınları ile mücadele oluyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın toplantıda detaylı bir sunum yapması ve alınan ilave tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor. Yaz mevsiminin etkisiyle artan yangınlar, ulusal güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından öncelikli olarak ele alınacak.

Gündemin ikinci önemli başlığı, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından MİT tarafından hazırlanan son saha raporları değerlendirilecek. Ayrıca TBMM bünyesinde kurulması planlanan yeni komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin temaslar da toplantının gündeminde yer alacak.

Bir diğer konu ise Suriye'deki gelişmeler. Suriye'nin Türkiye'den talep ettiği askeri destek ve güvenlik önlemleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Saha koşulları ve diplomatik adımlar ele alınarak, bölgesel denge politikaları gözden geçirilecek.

Toplantının dış politika boyutunda ayrıca, İstanbul'da yapılan 3. tur Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri masaya yatırılacak. Türkiye'nin arabulucu rolüne dair son gelişmeler, uluslararası diplomasi açısından önem taşıyor ve Kabine'nin dış politika stratejilerinin bir parçası olacak.