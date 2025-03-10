Kabine toplantısı, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı sorusunun cevabını verecek. Emeklilerin gözü kulağı, yapılacak açıklamalarda olacak. Ayrıca, terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak adımlar ve başıboş sokak hayvanları sorunu için alınacak önlemler de toplantının dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, saat 15.30 veya 16.00'da başlayacak. Toplantının gündeminde emekli bayram ikramiyesinin artırılması, terörsüz Türkiye süreci, başıboş sokak hayvanları sorunu, fahiş fiyat denetimleri ve dış politikadaki gelişmeler gibi önemli konular bulunuyor.?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Emekli bayram ikramiyesinin artırılması, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda 3.000 TL olan ikramiyenin artırılıp artırılmayacağı, kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca, terörsüz Türkiye süreci kapsamında, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısına PKK'nın olumlu yanıt vermesi ve bu sürecin nasıl yönetileceği de toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, sokak hayvanları sorununu yeniden gündeme getirdi. Bu konuda alınacak tedbirler ve yerel yönetimlerin sorumlulukları kabine toplantısında tartışılacak. Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat denetimleri ve enflasyonla mücadele de toplantının ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Dış politikada ise Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki ateşkes süreci ve Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum değerlendirilecek.