Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı

Suriye'de bir cephe daha açıldı! Terör örgütü saldırdı
Ece Güler'in son mesajlaştığı arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mesajlaştığı arkadaşının ifadesi: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. Toplantıda alınacak kararlar ve gündem maddeleri büyük önem taşıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kabine toplantısı, emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı sorusunun cevabını verecek. Emeklilerin gözü kulağı, yapılacak açıklamalarda olacak. Ayrıca, terörsüz Türkiye süreci kapsamında atılacak adımlar ve başıboş sokak hayvanları sorunu için alınacak önlemler de toplantının dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı, saat 15.30 veya 16.00'da başlayacak. Toplantının gündeminde emekli bayram ikramiyesinin artırılması, terörsüz Türkiye süreci, başıboş sokak hayvanları sorunu, fahiş fiyat denetimleri ve dış politikadaki gelişmeler gibi önemli konular bulunuyor.?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Emekli bayram ikramiyesinin artırılması, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir konu olarak öne çıkıyor. Mevcut durumda 3.000 TL olan ikramiyenin artırılıp artırılmayacağı, kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca, terörsüz Türkiye süreci kapsamında, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısına PKK'nın olumlu yanıt vermesi ve bu sürecin nasıl yönetileceği de toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak.

Konya'da 2 yaşındaki bir çocuğun başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi, sokak hayvanları sorununu yeniden gündeme getirdi. Bu konuda alınacak tedbirler ve yerel yönetimlerin sorumlulukları kabine toplantısında tartışılacak. Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat denetimleri ve enflasyonla mücadele de toplantının ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Dış politikada ise Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki ateşkes süreci ve Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum değerlendirilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Cezalı teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı
img

Gördüğü kırmızı karta isyan etti: Bu kul hakkına giriyor
img

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi
X (Twitter) çöktü mü? Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor

Popüler platform çöktü! Siteye giren herkes aynı mesajı görüyor
Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz

Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
İmamoğlu'nun 'Malvarlıklarına el koymuşlar' dediği kişiler bakın kim çıktı

"Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği 3 kişi bakın kim çıktı
BİM, Şok, Migros ve Carrefour'a soruşturma

Türkiye'nin 4 büyük zincir marketine inceleme başlatıldı
Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay! Bakanlık müdahale etti

Survivor'da eşi benzeri görülmemiş olay

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.